Актер Николай Шишков упал на церемонии прощания с Екатериной Жемчужной

Народному артисту России Николаю Шишкову стало плохо во время церемонии прощания с актрисой Екатериной Жемчужной. Как сообщил Voice , 80-летний артист упал, поднимаясь по ступенькам на сцену театра «Ромэн».

По данным издания, находившиеся рядом люди помогли Шишкову подняться и принесли ему воду. После этого актер фильма «Будулай, которого не ждут» некоторое время сидел у гроба коллеги, а затем ушел за кулисы.

Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной прошла 7 июля в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», где она прослужила более 60 лет. Проститься с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги.

Екатерина Жемчужная умерла 3 июля. Причиной смерти стала тромбоэмболия.