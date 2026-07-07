В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Жемчужной

В Москве прощаются с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Траурная церемония началась в столичном театре «Ромэн», в котором она работала более 60 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Жемчужная скончалась в возрасте 82 лет. Ее дочь в беседе с агентством объяснила, что мама умерла из-за тромбоэмболии. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

На прощальной церемонии в здании театра собрались ее близкие, сослуживцы и поклонники. Люди принесли цветы и намерены проводить артистку в последний путь.

В фойе театра установили портрет Жемчужной с красными гвоздиками, а на сцене среди венков поставили гроб. Цветы прислало Министерство культуры России, ГИТИС и другие организации.

Жемчужной присвоили звание народной артистки России в 1999 году. Она сыграла более чем в 20 картинах, среди них — «Карнавал», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие.