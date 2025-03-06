Актер Калюжный прибыл с адвокатом к следователю

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный пришел вместе с адвокатом в кабинет следователя. Артиста обвиняют в попытке уклониться от призыва, сообщило РИА «Новости» .

По данным источника издания в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос об отправке актера в армию или возможной уголовной ответственности.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — подчеркнул собеседник агентства.

Позже Калюжный вышел из здания Следственного комитета со своим продюсером Григорием Суховым. Артист не ответил ни на один вопрос журналистов и молча сел в такси.

Ранее в Сети появилась информация, что 26-летний актер пытался «откосить» от армии. Против него возбудили уголовное дело.

После получения повестки он обратился в больницу, пожаловавшись на травму головы и потерю сознания. Врачи не выявили у Калюжного внешних травм, а от обследований пациент отказался.