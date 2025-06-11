Актер Евстигнеев попал в больницу из-за сердца

Mash: актер Евстигнеев попал в больницу с подозрением на инфаркт миокарда

В Москве отправили в больницу актера Дениса Евстигнеева. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, артист попал в отделение с подозрением на острый инфаркт миокарда. Врачи обнаружили у него гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Сам Евстигнеев еще не комментировал свое состояние и сообщения о том, что якобы находится в больнице.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о срочной госпитализации звезды мелодрамы «Москва слезам не верит» актрисы Веры Алентовой. Журналисты заявили, что артистка почувствовала боли в животе. Выяснилось, что у нее новообразование.

Звезде провели операцию, процедура прошла успешно, сейчас она восстанавливается.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации дирижера Владимира Минина. По данным источника, у него случился гипертонический криз.