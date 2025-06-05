Вера Алентова госпитализирована в Москве

Shot: звезду «Москвы слезам не верит» Алентову госпитализировали в Москве

Звезду мелодрамы «Москва слезам не верит» актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, 83-летняя артистка пожаловалась на боли в животе. Врачи обнаружили у нее новообразование, утверждает источник канала. По его словам, звезде сделали операцию, вмешательство прошло удачно.

Теперь Алентова восстанавливается. Ближайший спектакль с ее участием должен пройти в Театре Пушкина в конце июля.

Официально данные о госпитализации звезды подтверждены не были.

В начале этого года стало известно о срочной госпитализации звезды фильмов о Шерлоке Холмсе Василия Ливанова. Как отметил RT, актера перевели в реанимацию с анемией.

Артист пережил медикаментозную кому, в которую его ввели врачи для борьбы с бактериальной инфекцией. В итоге состояние знаменитого пациента стабилизировали и поместили в обычную палату, а потом выписали из больницы.

Врачи назначили Ливанову белковую диету для восстановления. Журналисты заметили, что он сильно похудел.