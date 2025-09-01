Нашли наркотики в носке. Полиция устроила облаву на ресторан Собчак в Петербурге

Правоохранители задержали пятерых россиян, которые посетили VIP-вечеринку в ресторане Антона Пинского и Ксении Собчак в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Задержанных подозревают в потреблении и сбыте наркотиков. Полиция проникла в банкетный зал в разгар вечеринки и сняла на камеру происходящее.

«При виде полицейских пожилая пара, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, „скинули“ два пакетика с кокаином. Полицейские успели зафиксировать это. Еще два свертка с марихуаной были в носке у 22-летнего петербуржца», — отметили в пресс-службе

Также оперативники обнаружили наркотические вещества в капсулах в туалетных комнатах и вестибюле ресторана. Пункт медицинского освидетельствования зафиксировал, что у двух посетителей были признаки наркотического опьянения. Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о потреблении и незаконном обороте наркотиков.

Ранее за сбыт запрещенных веществ в Астрахани задержали пенсионерку. По версии следствия, женщина прятала в тайнике сверток с порошкообразным наркотиком.