Агент Юрия Цурило назвала причину смерти актера

Актер Юрий Цурило ушел из жизни в 79 лет из-за онкологического заболевания

Причиной ухода из жизни российского актера Юрия Цурило стало онкологическое заболевание. Об этом сообщила РБК агент артиста Марина Карнаева.

«По поводу похорон еще нет понимания, когда и где. Я общаюсь с сыном. Причина, действительно, онкология. Две недели назад мы общались, и он сказал, что умирает. Мне очень жаль, мы работали вместе с 2014 года», — рассказала Карнаева.

О смерти актера ранее сообщил его сын Всеволод.

Цурило родился в 1946 году во Владимирской области и окончил Ярославское театральное училище. Среди его самых известных работ — главная роль в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!».

Он также снимался в картинах «В августе 44-го…», «Овсянки», «Последний богатырь», сериалах «Жуков» и «Чернобыль». Всего актер исполнил более 140 ролей в фильмах и сериалах.

Накануне ушел из жизни известный по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» актер Валерий Степанов.