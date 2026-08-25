Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Валерий Степанов

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался 52-летний актер Валерий Степанов, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом РБК сообщила его коллега, актриса Елена Шаршевская.

«Да, Валера, к сожалению, умер из-за проблем с сердцем», — сказала артистка.

Ассистент режиссера кино Анастасия Залужская в соцсети «ВКонтакте» ранее просила коллег помочь похоронить Степанова, так как он был одиноким человеком. Необходимую сумму уже собрали. Она пообещала позже сообщить о дате, времени и месте проведения гражданской панихиды и захоронения актера в Санкт-Петербурге.

Степанов родился в 1974 году в Санкт-Петербурге. Окончил Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга.

Он снимался в фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по ролям в картинах «Союз Спасения», «Спасти Ленинград» и «Троцкий», а также в сериалах «Комиссарша», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».