На 80-м году жизни умер российский актер Юрий Цурило

Российский актер театра и кино Юрий Цурило скончался, ему было 79 лет. Об этом рассказал его сын Всеволод Цурило в Instagram*.

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», — написал он.

Цурило был известным артистом театра и кино. Зрители особенно запомнили его благодаря ролям в фильмах «Хрусталев, машину!», «Вий 3D», «Поп», «Дурак», «В августе 44-го» и другим. Помимо этого артист участвовал в телепроектах и театральных постановках.

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