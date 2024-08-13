Аферисты сгенерировали изображение Долиной, чтобы взять микрокредит

Злоумышленники использовали сгенерированное нейросетью изображение народной артистки РФ Ларисы Долиной, чтобы обратиться от ее лица в микрокредитную организацию. Об этом РИА «Новости» заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — рассказал он.

В июле злоумышленники пытались взять на певицу кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости, используя дипфейк Долиной. Пудовкин назвал это хорошо подготовленным многоступенчатым мошенничеством.

Ранее певицу уже признали потерпевшей по уголовному делу, когда она стала жертвой мошенников, находящихся на территории Украины.

Следователи предполагают, что мошенники обманывали Долину с апреля по июль. Певица по их вине лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках. До этого полицейские задержали 53-летнюю женщину-курьера телефонных аферистов, обманувших артистку на 200 миллионов рублей. Посредницу заключили под стражу.