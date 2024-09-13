Адвокаты Лурье и Долиной отказались раскрывать подробности подготовки к суду

Адвокаты Полины Лурье и певицы Ларисы Долиной отказались раскрывать итоги подготовки к судебному заседанию о жилье артистки. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Предметом спора стала пятикомнатная квартира в Москве, которую певица, по собственному заявлению, потеряла из-за действий мошенников, а Лурье приобрела по цене значительно ниже рыночной.

Покупательница подала в суд, требуя выселить из жилья саму Долину, ее дочь и внучку. Артистка же хочет признать сделку купли-продажи квартиры недействительной.

При этом адвокат, представляющий интересы Лурье, обвинил журналистов в доведении своей доверительницы до нервного срыва. Адвокат Долиной полностью отказалась от комментариев.

В августе кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал, почему у Долиной не получится вернуть себе квартиру в гражданском процессе.