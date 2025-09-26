Адвокат назвал причину отказа суда принять иск к Пугачевой

Адвокат Трещев: иск к Пугачевой не приняли в суде из-за неуказания ее адреса

Савеловский суд Москвы не принял иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что якобы в нем не указали адрес ответчика в заявлении. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев.

«Несмотря на то, что в шапке искового заявления я указал, что прошу суд запросить данные адреса ответчика, мне пришло судебное определение о том, что я должен был это запросить, я так и сделал», — отметил он.

По словам ветерана, суд оставил без движения иск, но предоставил ему месяц на устранение так называемых нарушений.

Трещев подал на Пугачеву в суд после ее интервью котором она восхваляла первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Она назвала его «порядочным человеком».

Кроме того, некоторые высказывания Примадонны, по мнению адвоката, порочили президента и российскую армию.

* Запрещенная в России террористическая организация.