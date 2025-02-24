У Ефремова в колонии нашли смартфон. Шансы на УДО упали почти до нуля

Shоt: у Ефремова в ИК обнаружили смартфон с выходом в интернет

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов, скорее всего, уже точно не сможет выйти на свободу условно-досрочно. Причина — смартфон, который нашли у артиста, сообщил Shot . По данным источника Telegram-канала, теперь в колонии проведут проверку.

Смартфон у Ефремова нашли во время масштабного рейда по поиску разной запрещенки у заключенных, уточнил собеседник Shot. Никаких предупреждений заранее не было, и Ефремов спрятать свой гаджет не успел.

В итоге сотрудники нашли в его бараке в личных вещах мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. Как актер смог разжиться им, пока неясно.

Собеседник канала подчеркнул, что в этой ИК подобное — нетипичное явление, потому что «с гражданскими предметами» все обстоит «довольно жестко».

Теперь УДО актера под большим вопросом. Досрочно он сможет выйти только при условии, если сможет доказать, что смартфон не его и вообще не имеет к нему никакого отношения.

В конце января источник 360.ru сообщал, что у Ефремова уже начал формироваться график съемок с учетом перспективы выйти на свободу условно-досрочно.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — отмечал собеседник 360.ru.