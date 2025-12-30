Адвокат Долиной заявила, что певица пока не планирует обжаловать приговор

Певица Лариса Долина пока не планирует обжаловать приговор по квартирному делу. Эту информацию 360.ru подтвердила адвокат артистки Мария Пухова.

«Пока не планируем обжаловать», — сказала она.

Ранее в Сети появилась информация, что Долина якобы отказалась передавать ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье. Пухова в беседе с 360.ru опровергла эти слухи.

«Опять вранье. Как я и говорила раньше, [Долина] планирует освобождать квартиру», — сказала она.

По словам юриста, артистка съедет на новогодних праздниках. Планы Лурье по въезду ей неизвестны. Однако женщина говорила, что перед этим планирует сделать там ремонт.

Ранее доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский заявил, что студенты юридических вузов будут на занятиях разбирать дело Долиной.