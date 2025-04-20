«Пусть меня грохнут»: Симоньян готовилась к смерти на СВО из-за комы Кеосаяна

Маргарита Симоньян рассказала, что хотела уехать на спецоперацию после клинической смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом со главный редактор RT рассказала в интервью на на телеканале «Россия 1» .

«Грохнут на второй день»

По словам журналистки, она не видела смысла продолжать жить, и начала считать смерть утешением.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить <…> меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — объяснила свои намерения Симоньян.

Она отметила, что дети могли бы остаться с сестрами, семья в любом случае живет в одном доме.

Однако позже медиаменеджер нашла в себе силы вернуться к жизни — из чувства долга перед семьей и Россией. Маргарита Симоньян рассказала, что напомнила себе о необходимости быть рядом с детьми, сестрами, матерью и свекровью, а также продолжать выполнять свои обязанности.

«Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай. Вот я живу из чувства долга, потому что я обязана. И детям, и свекрови. Как она вообще будет без меня? И не хочу пафосно звучать, но и стране тоже», — добавила Симоньян.

Считала себя самой счастливой

Главный редактор RT призналась, что тяжело переживает этот период. До того, как Тигран Кеосаян попал в больницу, она считала себя самым счастливым человеком. Но сейчас она не может даже смотреть на совместные фотографии с мужем.

В январе прошлого года режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Кеосаяну 59 лет. Ранее он пережил два инфаркта.

В середине апреля Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж начал реагировать на внешние воздействия.