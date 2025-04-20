«Пусть меня грохнут»: Симоньян готовилась к смерти на СВО из-за комы Кеосаяна
Симоньян призналась, что хотела умереть на СВО после комы Кеосаяна
Маргарита Симоньян рассказала, что хотела уехать на спецоперацию после клинической смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом со главный редактор RT рассказала в интервью на на телеканале «Россия 1».
«Грохнут на второй день»
По словам журналистки, она не видела смысла продолжать жить, и начала считать смерть утешением.
«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить <…> меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — объяснила свои намерения Симоньян.
Она отметила, что дети могли бы остаться с сестрами, семья в любом случае живет в одном доме.
Однако позже медиаменеджер нашла в себе силы вернуться к жизни — из чувства долга перед семьей и Россией. Маргарита Симоньян рассказала, что напомнила себе о необходимости быть рядом с детьми, сестрами, матерью и свекровью, а также продолжать выполнять свои обязанности.
«Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай. Вот я живу из чувства долга, потому что я обязана. И детям, и свекрови. Как она вообще будет без меня? И не хочу пафосно звучать, но и стране тоже», — добавила Симоньян.
Считала себя самой счастливой
Главный редактор RT призналась, что тяжело переживает этот период. До того, как Тигран Кеосаян попал в больницу, она считала себя самым счастливым человеком. Но сейчас она не может даже смотреть на совместные фотографии с мужем.
В январе прошлого года режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Кеосаяну 59 лет. Ранее он пережил два инфаркта.
В середине апреля Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж начал реагировать на внешние воздействия.