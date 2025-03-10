Спортивный забег пройдет в парке Мира в Мытищах 15 марта

Все желающие преодолеют дистанцию пять километров в удобном темпе. Разминка начнется в 08:44 на акведуке, совместный старт ожидается в 09:00.

Забеги «5 верст» проходят в Мытищах каждую неделю. Вы можете не только присоединиться к пробежке, но и помочь с организацией как волонтер.

Помимо этого, в округе регулярно проводят занятия по скандинавской ходьбе. Все желающие смогут присоединиться к ним во вторник в 19:30 в парке Яуза, в среду в 11:00 в парке Ветеранов, в четверг в 19:30 в парке Мира, а также в субботу в 09:00 в Лесопарке.

В парках Яуза, Ветеранов и Мира каждую неделю организуют детские мастер-классы, разминки и другие спортивные мероприятия. Гостей ждут интерактивные конкурсы, творческие мастер-классы и интеллектуальные пикники. Ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях парков.