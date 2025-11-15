На расчистку снега в Люберцах бросили спецтехнику

В Люберцах на борьбу с последствиями первого снега направили специализированную технику. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков в своем Telegram-канале .

По его словам, с раннего утра машины ведут противогололедную обработку и прометание дорожной сети. Специалисты очищают тротуары и остановочные павильоны. Волков также обратился к автомобилистам с просьбой быть максимально осторожными и не выезжать на летней резине.

Он призвал жителей сообщать о внештатных ситуациях в единую дежурно-диспетчерскую службу.

В Москве со вчерашнего вечера выпало до 20% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что над Европейской территорией России будет господствовать обширный североатлантический циклон, центр которого окажется над Новой Землей.