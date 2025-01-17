Места для крещенских купаний у Троицкого храма проверили в Мытищах

Иордани в этом году заменят купелями из-за погоды. Всех желающих ждет оборудованная площадка, которая сможет принять не только жителей Мытищ, но и верующих из других городов.

Крещение Господне скоро отметят православные христиане. Традиция окунания в освященную воду — неотъемлемая часть церковного праздника.

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев осмотрел места проведения купаний у Троицкого храма в селе Троицкое, подчеркнув, что эта площадка пользуется популярностью во время крещенских купаний. Поскольку погода не позволит сделать иордани, в этом году она будет особенно востребована. Предположительно не менее двух тысяч человек, приедут не только из Мытищ, но и из Москвы, и со всего Подмосковья. Купели оборудуют всем необходимым, организуют места, где можно согреться и выпить чаю.

Отметив важность этой традиции, протоиерей Троицкого храма Владимир Шаров, подчеркнул, что она может укрепить православных духом и телом, если совершать окунание осознанно. Важно помнить, что людям с ограничениями по здоровью подойти к процессу нужно с особой внимательностью и поберечь себя.