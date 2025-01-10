Более 87 тысяч человек посетили парки Истры в новогодние праздники

Обширную программу для жителей и гостей округа подготовили на праздники в Истре. Одним из самых популярных снова стал парк «Фабричный» в Дедовске.
Более 87 тысяч человек посетили парки муниципального округа Истра в новогодние праздники. Кроме гирлянд, световых инсталляций и фотозон в парках прошли массовые гуляния. К примеру, в самом популярном парке округа, в «Фабричном» гости могли не только провести время на катке с искусственным охлаждением, но и поучаствовать в играх, которые организовали Дома культуры округа.
В Лесопарке «Шишкин лес» второй год подряд прошел фестиваль народов севера. Там организовали катания на упряжках оленей и хаски, выступление шаманки Кайры и народные танцы.
В остальных парках прошли интерактивные игры: «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод», «Территория чудес», «Северное сияние», «Рождественские узоры». Эти праздничные программы направлены на то, чтобы семьи округа могли провести время вместе, дети веселились, а взрослые вспомнили детство.