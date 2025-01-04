«Вход свободный, приходите!» Воробьев пригласил принять участие в праздничных мероприятиях

Насыщенная программа праздничных мероприятий ждет жителей и гостей Московской области. Она подготовлена так, чтобы и взрослые, и дети могли весело провести новогодние праздники. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Так, 5 января в парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске состоится «НеобыЧАЙный фестиваль». Для посетителей подготовят ярмарку, различные конкурсы и дегустацию чая из самовара.

7 января в 75 парках Московской области пройдет мероприятие «Рождественские узоры». В его рамках организуют рождественские хоры и спектакли.

Кроме того, до 12 января пройдет 15 ледовых шоу: спектакли Татьяны Навки «Новогодний самовар» и Ильи Авербуха «Чемпионы» с участниками проекта «Народный ледниковый».

«Подробное расписание мероприятий в парках и ледовых шоу на welcome.mosreg.ru. Вход везде свободный, приходите!» — подчеркнул Воробьев.