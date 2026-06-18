Зубную щетку призвали менять после каждой перенесенной ОРВИ

Стоматолог Омаров: зубную щетку нужно менять чаще раза в три месяца при ОРВИ

Правило замены зубной щетки каждые три месяца действует не всегда. В случае ОРВИ придется купить другую, даже если предыдущей почти не пользовались. Об этом врач-стоматолог Шамиль Омаров сообщил RT .

Он объяснил, что разлохмаченные щетинки могут повредить эмаль и спровоцировать кариес. Но даже если нет видимых повреждений, щетку все равно нужно менять раз в три месяца, ведь она собирает бактерии.

Сделать это раньше срока Омаров посоветовал, если владелец перенес грипп или ОРВИ. Это защитит от нового заражения.

«Микробы и бактерии могут скапливаться на щетинках, поэтому использование новой щетки поможет избежать повторного риска инфицирования», — сказал доктор.

Ранее врач-гигиенист Ирина Гришина сообщила о недостатках электрических зубных щеток. Для того, чтобы не повредить эмаль, держать их нужно под определенным углом.