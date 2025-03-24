Врач Гришина: некоторые электрические щетки травмируют эмаль и раздражают десны

Популярность электрических зубных щеток растет с каждым днем. Они привлекают потребителей вращающимися, пульсирующими движениями и звуковыми вибрациями. Однако даже самые современные устройства имеют свои недостатки. Врач-гигиенист Ирина Гришина рассказала Life об особенностях использования электрических щеток.

Она отметила высокую стоимость таких устройств: насадки нужно менять регулярно, а в случае поломки придется покупать новую модель. Кроме того, зависимость от электричества или батареек делает их менее надежными. Наконец, некоторые щетки могут быть слишком агрессивными, травмируя эмаль и раздражая десны.

Несмотря на передовые технологии, электрические зубные щетки при неправильном использовании могут стать причиной повреждения эмали и раздражения десен. Чтобы избежать проблем, врач рекомендует соблюдать технику чистки: держать щетку под углом 45 градусов к линии десен и не давить на зубы.

Регулярные визиты к стоматологу также помогут предотвратить возможные проблемы. Чередование электрической и обычной щеток позволит снизить нагрузку на эмаль и сохранить здоровье полости рта.