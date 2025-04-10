Стоматолог Перлман призвал менять зубную щетку каждые три месяца

Использование одной зубной щетки в течение долгого времени может привести к размножению бактерий во рту и помешать выздоровлению в случае болезни. Такое заявление сделал американский стоматолог Джошуа Перлман, сообщил El Tiempo .

Когда изделие изнашивается, пояснил врач, щетина перестает эффективно удалять налет и остатки пищи, в том числе в труднодоступных местах. Многие не меняют зубную щетку даже после болезни, хотя это может превратить ее в источник инфекций при неправильном хранении в ванной комнате.

Для поддержания здоровья полости рта важно своевременно обновлять зубную щетку. Перлман рекомендовал проводить замену каждые три месяца, добавил therussiannews.ru.