Жизнь за миллион. В Турции отказались отправлять на родину впавшую в кому россиянку

Дочь впавшей в кому Натальи Герасимовой: врачи не дают забрать мать из Турции

Тюменка Наталья Герасимова впала в кому во время отдыха в Турции. Женщине сделали операцию, но уже почти месяц она находится в госпитале, а родные не могут забрать ее домой. Дочь пострадавшей Мария рассказала 360.ru, что с семьи требуют неподъемную сумму за транспортировку.

«У мамы случился инфаркт, впала в кому. Было три остановки сердца. Ее поместили в ближайшую клинику. Хотели перевозить [в Россию]. Страховая компания с нами сотрудничала. Говорили, что она покроет все лечение… И перевозку на родину, и все остальное», — рассказала Мария.

Но когда дело дошло до транспортировки россиянки, семье сообщили страшную новость: нужна срочная операция, потому что начались ухудшения. Родственникам пришлось заплатить 3,5 тысячи долларов.

«Сделали операцию, но после этого сказали: случай не страховой, заболевание хроническое. Хотя до этого инфарктов у мамы не было, на учетах она не состояла. Но в итоге страховая готова оплатить только 5%. И все, теперь мы не можем ее забрать», — поделилась собеседница 360.ru.

За перевозку требуют 20 тысяч долларов, плюс по тысяче долларов ежедневно за нахождение женщины в госпитале. Сумма очень большая.

«Дело в том, что это все на словах. Документально никто ничего не подтверждает. Нет гарантий, что если мы соберем такую сумму и заплатим, нам разрешат транспортировку мамы. <…> Какие-то проблемы все время возникают, а долг с каждым днем растет и растет», — добавила Мария.

Причем женщину не лечат. Идет только поддержка ее жизненных функций. Тюменские врачи ждут, когда пациентку доставят на родину, чтобы помочь ей.

Ранее чудовищная история произошла с 33-летним россиянином Павлом в Южной Корее. Мужчину жестоко избил его соотечественник. Пострадавшего парализовало, он несколько месяцев провел в местной больнице, а мать не могла его вывезти, потому что на транспортировку требовались миллионы рублей.