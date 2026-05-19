Ветеран из США в 103 года поделился секретом долголетия
Житель США Джеймс Снид, которому исполнилось 103 года, рассказал, что помогло ему сохранять активность до такого почтенного возраста. Историю ветерана Второй мировой войны, который до сих пор ходит в спортзал, опубликовало издание The Healthy.
Снид несколько раз в неделю посещает спортивный клуб в штате Джорджия. Он занимается кардио, выполняет силовые упражнения и тренируется рядом с людьми намного моложе себя.
«Я не могу выполнять все упражнения так же хорошо, как они. Но я могу делать достаточно, чтобы справляться, и каждый день стараюсь немного улучшать свои результаты», — рассказал Джеймс.
Главным правилом своей жизни он назвал девиз, который выучил еще ребенком в школе в Алабаме.
«Хорошо, лучше, лучше всего, никогда не останавливайся. Пока хорошее не станет лучшим, а лучшее — совершенным», — сказал Снид.
Американец пережил Великую депрессию, воевал в Северной Африке и Италии, а после службы построил дом для семьи и вырастил пятерых детей. Дочь ветерана рассказала, что отец даже в тяжелые годы находил время для помощи другим людям.
Ранее специалисты назвали шесть основных правил, которые могли повлиять на продолжительность жизни. В числе самых важных условий здорового старения они выделили полноценный и качественный сон.