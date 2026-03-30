Зависимость между раком и местом жительства объяснил онколог

В любой точке мира существует риск заболеть раком. От географических особенностей зависит характер заболевания, сообщил РИА «Новости» главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

«Территориальные различия действительно существуют, но они связаны прежде всего не с географией как таковой, а с образом жизни населения, экологической нагрузкой, уровнем урбанизации и возрастной структурой», — сказал он.

Но если на юге из-за облучения прямыми солнечными лучами повышен риск кожных новообразований, то в промышленной зоне — органов дыхания.

