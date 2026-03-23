В РАН разработали новый компонент для солнцезащитной косметики

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН сделали важное открытие, которое может изменить рынок солнцезащитной косметики. Ученые из Лаборатории тераностики и ядерной медицины нашли способ сделать SPF-средства более эффективными и безопасными.

Сейчас самые надежные солнцезащитные средства содержат физические фильтры на основе оксида цинка и оксида титана. Однако наноформы этих веществ вызывают вопросы у исследователей: как они влияют на организм при длительном использовании?

Пущинские ученые предложили новое решение: они покрыли потенциально активные частицы диоксида титана защитной оболочкой из нанокристаллов ортофосфата церия. Испытания на живых клетках показали, что новый гибридный материал сохраняет солнцезащитные свойства, а наночастицы церия надежно защищают клетки от возможного негативного воздействия титана.

Это открытие открывает путь к созданию нового поколения SPF-продуктов, которые станут не просто барьером для ультрафиолета, а интеллектуальной защитой, оберегающей кожу от солнца и потенциальных рисков самих фильтров.

Кроме того, в лаборатории отмечают, что потенциал церия огромен. На основе его соединений здесь разрабатывают более безопасные и эффективные контрастные агенты для МРТ и наноструктуры, способные защитить здоровые ткани от побочных эффектов лучевой терапии в онкологии.