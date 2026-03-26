Главный онколог Минздрава перечислил первые признаки рака кожи

Появление новой родинки, пятна или другого образования на коже, которое не проходит долгое время или изменяется, должно насторожить человека, ведь они могут быть признаком рака кожи. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Он предупредил, что к врачу следует обратиться при появлении любых новых или изменяющихся образований на коже и слизистых. Если же симптомы сохранялись длительное время и не имели внятного объяснения, то медлить не стоит. Каприн также посоветовал при возникновении новой родинки отслеживать ее форму, цвет и размер.

«Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту», — объяснил онколог.

По его словам, связь между количеством невусов и риском развития меланомы уже установлена. По этой причине люди, имеющие множественные пигментные образования, должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование. Это не значит, что они обязательно заболеют меланомой, но стоит помнить про факторы риска – фототип кожи, интенсивное ультрафиолетовое воздействие, наследственная предрасположенность.

