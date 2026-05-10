Затяжной кашель назвали признаком одной серьезной болезни

Врач Буланов: затяжной кашель после ОРВИ может указывать на бронхиальную астму

Бронхиальная астма может маскироваться под затяжной кашель после ОРВИ и одышку от физической нагрузки. Из-за этого больные начинают лечиться с опозданием, сообщил Lenta.ru кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Свист при дыхании после перенесенной простуды, кашель после холодного воздуха, одышка при смехе и ходьбе по лестнице, по словам специалиста, указывают на бронхиальную астму. Особенно если долго не проходят, сопровождаются стеснением в груди и ощущением нехватки воздуха.

«Симптомы часто усиливаются ночью или под утро, при вирусной инфекции, контакте с аллергенами, холодном воздухе, дыме, пыли, резких запахах или после нагрузки», — сказал Буланов.

Из-за размытости симптомов пациентов лечат от бронхита, а не астмы. Доктор призвал обратиться к врачу при появлении симптомов и не бросать лечение после временного улучшения от ингалятора.

