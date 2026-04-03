Пульмонолог Головинский поделился рекомендациями по защите дыхательных путей во время весенней уборки

Пульмонолог и торакальный хирург сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук Сергей Головинский поделился с изданием «Здоровье Mail» рекомендациями по защите дыхательных путей во время весенней уборки.

Весной количество аллергенов в окружающей среде значительно возрастает. Пыль, пыльца растений, споры грибов и плесени могут вызывать раздражение дыхательных путей. Это особенно актуально во время уборки, когда воздух наполняется взвешенными частицами.

Врач подчеркнул, что не все проблемы с дыханием связаны с бронхиальной астмой. Воздействие частиц на органы дыхания может вызывать кашель, чихание, чувство нехватки воздуха и другие неприятные симптомы.

Сергей Головинский дал несколько советов по защите дыхательных путей во время уборки: отдавать предпочтение влажной уборке; при сухой уборке использовать пылесосы с HEPA-фильтрами или фильтрами с водной очисткой; принимать душ и менять одежду после уборки или работы в пыльном помещении; использовать респираторы или другие средства защиты органов дыхания при работе в сильно запыленном помещении; избегать контактов с аллергенами при наличии аллергии; обратиться к врачу при сохранении удушья, свистящего дыхания или чувства нехватки воздуха в течение более суток после воздействия пыли, дыма, аэрозоля или сильных запахов.

Особое внимание врач обратил на опасность споров грибов или плесени для людей с ослабленным иммунитетом.