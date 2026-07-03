Замедлиться и восстановиться. Почему молодежь стала чаще ездить в санатории

Буря: россияне 35+ стали чаще ездить в санатории, чтобы полечиться и замедлиться

Контингент в российских санаториях помолодел: отдых в таких местах стали чаще выбирать люди от 35 лет, в том числе семьи с детьми. Об этом 360.ru рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Он объяснил, что у этого тренда две главные причины. Первая связана с модой на здоровый образ жизни и желанием восстанавливаться до того, как организм даст серьезный сбой.

«Молодые люди стали понимать, что санаторий — это не только место для лечения каких-то хронических заболеваний, но это место, где можно перезагрузиться, восстановить силы, замедлиться», — отметил Буря.

Второй причиной специалист назвал помолодевшие заболевания. Проблемы, которые раньше чаще связывали с более старшим возрастом, теперь встречаются у людей 35-40 лет.

«Большое количество молодых людей страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с кожей, с суставами. Все это следствие неправильного образа жизни, сидячей работы, неправильного питания», — пояснил эксперт.

Буря добавил, что санатории стали активно предлагать не только лечение, но и актуальные для молодежи программы релаксации.

«Программы антистресса достаточно популярны. Они сейчас прямо в невероятном топе. Редко какой санаторий сейчас не имеет программу снижения стресса», — заключил он.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что санаторий нельзя воспринимать как обычный дом отдыха. По его словам, процедуры там являются продолжением лечения, поэтому выбирать комплекс нужно только по рекомендации врача.