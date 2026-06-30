Отношение россиян к санаториям, как к домам отдыха или пансионатам, в корне ошибочно. Предусмотренные там процедуры — это продолжение лечения, за которое отвечает врач. Без его рекомендаций выбирать санаторий нельзя, чтобы не допустить обострения. Об этом 360.ru заявил врач функциональной диагностики, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что санатории работают как медицинские учреждения, где условия окружающей среды или дополнительные процедуры в виде массажа, водолечебницы или травяных настоев используют для восстановления функций организма человека.

«Есть определенные методические материалы, которые позволяют врачам решить, какое воздействие необходимо для пациента, чтобы достичь ремиссии. Поэтому перед поездкой врач выдает курортную карту, где прописано, какое заболевание у пациента, потому что любое воздействие может привести к обострению», — заявил Кондрахин.

Терапевт добавил, что когда человек самостоятельно решает отправиться в санаторий, может оказаться так, что лечение ему на пользу не пойдет. Время нахождения пациента в санатории также определяет лечащий врач. Для кого-то достаточно двух недель, а кому-то потребуется больше дней.

Собеседник 360.ru отметил что бесплатные путевки в санаторий сейчас могут получить пенсионеры, если у них есть определенные заболевания.

Работающие россияне едут в санаторий после операций или серьезных проблем со здоровьем, которые требуют реабилитации. Путевки для них покупает профсоюз, куда платятся взносы.

С начала 2026 года заявки на получение путевок в санатории Московской области оформили 32 тысячи льготников. Такие данные привело Мингосуправления. В ведомстве напомнили, что путевки предоставляются один раз в год в порядке очереди.