Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла почти на треть

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 31,4%

Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%», — передали в пресс-службе.

Рост заболеваемости зафиксировали в 71 субъекте России. Выздоровели 10,5 тысячи человек, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей.

В Роспотребнадзоре объяснили, что увеличение числа заболевших COVID-19 связано с сезонностью. Эпидемическая ситуация в стране стабильна. Сейчас доминирующим штаммом в России остается «омикрон».

При этом у коронавируса могут появиться более тяжелые подвиды, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. Но новой волны пандемии не ожидается, ведь у большинства людей появился иммунитет к вирусу.