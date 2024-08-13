Названы причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемическая ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, а увеличение числа заболевших COVID-19 связано с сезонностью. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве пояснили, что всплески заражений в конце августа и начале сентября связаны с окончанием сезона отпусков и летних каникул, что приводит к росту контактов среди людей. Кроме того, начинается смена погоды, которая плавно идет к осени.

Специалисты Роспотребнадзора начали фиксировать подъем заболеваемости COVID-19 еще пять недель назад. За последние семь дней в России зарегистрировали 10,2 тысячи случаев заражения, что на 29,1% выше, чем неделей ранее. Но опасности значительного распространения и усиленной нагрузки на сферу здравоохранения в Роспотребнадзоре не увидели.

Доминирующим штаммом в России остается «омикрон». Также выявлены случае инфицирования вариантами возбудителя FLiRT.

Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил появления новых тяжелых штаммов коронавируса, в которые мутирует «омикрон». По его словам, речь идет о более заразных возбудителях, но новой пандемии он прогнозировать не стал. Альтштейн пояснил, что человечество за последние годы уже сформировало иммунитет к возбудителю