Вирусолог Альтштейн предупредил, что у коронавируса могут появиться более тяжелые штаммы

В ближайшем будущем у коронавируса могут появиться более тяжелые штаммы. Как рассказал Общественной Службе Новостей вирусолог и академик РАЕН Анатолий Альтштейн, во всем мире идет подъем заболеваемости COVID-19.

По словам специалиста, последний штамм «омикрон», при котором заболеваемость была достаточно высокой, порождает новые мутации. Они действительно заразны, однако это не означает появления новой волны пандемии.

Профессор уточнил, что человечество прошло проэпидемичивание: то есть у большинства людей появился иммунитет к вирусу.