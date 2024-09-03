Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 20%, число госпитализаций — более чем вполовину, выздоровели на 34,8% больше людей, чем на прошлой неделе. Такую статистику привел сайт «Объясняем.рф» .

Показатель заболеваемости составил 14,73 на 100 тысяч населения. Больше людей, чем на прошлой неделе, заболели в 67 регионах. Умерли за неделю 28 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что в конце сентября — начале октября произойдет новая вспышка заболеваемости, которая достигнет пика к первой половине декабря, а к новогодним праздникам начнет снижаться.

К такому же выводу пришел и вирусолог Анатолий Альтштейн, выразив, однако, уверенность, что система здравоохранения справится с такими нагрузками.