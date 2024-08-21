Вирусолог Альтштейн предупредил россиян, что осенью ожидается новая волна COVID-19

Повышение числа случаев коронавируса в России за последнюю неделю более чем на 30% может указывать на начало новой волны заболевания. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сайту телеканала «Звезда» .

Он отметил, что волны обычно продолжаются от четырех до шести месяцев, и пик ожидается в ноябре–декабре 2024 года. По его словам, затем заболеваемость пойдет на спад.

При этом серьезных последствий для населения не ожидается. Альтштейн также подчеркнул, что система здравоохранения не столкнется с теми же трудностями, которые имели место в начале пандемии.