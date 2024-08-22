Иммунолог Крючков спрогнозировал вспышку COVID-19 в конце сентября

Вспышка COVID-19 ожидается в конце сентября — начале октября. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, сначала увеличение соответствующих случаев будет достаточно плавным.

«Потом резкий рост, где-то в конце ноября — в первой половине декабря должен быть максимум», — отметил врач.

Ближе к новогодним праздникам, добавил медик, начнется снижение. Однако в конце января прогнозируется очередной подъем заболеваемости, предупредил Крючков.

Мародеры из ВСУ. Пришли в Курскую область с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте