Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

В России впервые зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что россиян предупреждали о рисках завоза лихорадки из других стран, специалисты были готовы к ситуации.

Риски распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствуют: заболевание передается только через укусы насекомых, трансмиссивным путем. Численность комаров — переносчиков лихорадки на территории страны не представляет эпидемиологической опасности.

«Роспотребнадзор организовал и провел необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет: лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку», — заключили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что симптомы лихорадки чикунгунья — сыпь по телу, сильная головная боль, тошнота и рвота, боль в спине, суставах и мышцах.

Ранее у прибывшего из Шри-Ланки россиянина заподозрили лихорадку денге.