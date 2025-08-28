У прибывшего из Шри-Ланки россиянина заподозрили лихорадку денге

Россиянина, прибывшего накануне из Шри-Ланки в аэропорт Домодедово, госпитализировали с подозрением на лихорадку денге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.

По прилете мужчина пожаловался на слабость и ринит, но отказался от госпитализации. Однако на следующий день ему все-таки пришлось поехать в больницу.

В ведомстве заверили, что угрозы распространения лихорадки нет, поскольку она не передается напрямую от человека к человеку.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков не исключил, что осенью произойдет новая вспышка заболеваемости COVID-19, а вот новых штаммов вируса гриппа призвал не ждать.