Врачи спасли англичанку, ампутировав анус и вульву

Жительница Англии Джина Торнтон на протяжении 10 лет жила с гинекологическим раком. Врачам пришлось ампутировать у нее анус, вульву и промежность, сообщило издание Metropoles.

Сначала женщина испытывала зуд и боль в области половых органов, потом у нее участились менструации и появился отек вульвы. Гинекологи приняли опасное заболевание за эндометриоз и кандидоз, но лечение не помогло пациентке.

Со временем зуд и боль усилились до такой степени, что Торнтон не могла спать. В результате специалисты диагностировали у нее рак, причиной которого стал вирус папилломы человека.

Жительнице Англии сделали операцию. Ей ампутировали анус, вульву, промежность и часть пищеварительной системы. Хирургическое вмешательство помогло предотвратить распространение злокачественного новообразования.

Ранее другая англичанка решив, что беременна, не стала проходить необходимые обследования. Спустя время выяснилось, что у нее рак кишечника третьей стадии.