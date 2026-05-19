Врачи подсчитали количество россиян с сахарным диабетом

Врач Мокрышева: шесть миллионов россиян не знают о своем сахарном диабете

Сахарным диабетом в России страдают около шести миллионов человек, еще столько же не знают о диагнозе. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева.

Она подчеркнула, что такие данные врачи получили по результатам последних эпидемиологических исследований.

«Почти шесть миллионов человек в России <…> с диагнозом „сахарный диабет“ составляют, по нашим расчетам, половину армии пациентов, которые в России имеют этот диагноз», — заявила Мокрышева.

Специалист добавила, что вторая половина даже не догадывается о своем диагнозе. Она отметила, что сейчас задача медицинских работников — раннее выявление и профилактика осложнений опасной болезни.

В минувший понедельник, 18 мая, эндокринолог Наталья Маркизова заявила, что сахарный диабет у маленьких детей проявляется повышенным мочеиспусканием и сильным аппетитом с потерей веса. Она подчеркнула, что при возникновении этих симптомов ребенка нужно показать врачу.