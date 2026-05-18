Эндокринолог Маркизова рассказала о симптомах диабета у детей

Эндокринолог Наталья Маркизова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась информацией о симптомах диабета у детей. Она отметила, что признаки этого заболевания не всегда очевидны, особенно у маленьких детей.

Среди классических симптомов диабета специалист выделила следующие: учащенное мочеиспускание, особенно если ребенок начинает вставать в туалет ночью; увеличение потребления воды; повышенный аппетит при потере веса; слабость.

«Если ребенок мочится прозрачной мочой, встает ночью писать, вдруг начал писаться ночью, хочет кушать, много ест, а при этом худеет, испытывает слабость, это признаки того, что точно нужно измерить уровень сахара в крови или в моче хотя бы», — подчеркнула Наталья Маркизова.

Врач призывает сохранять баланс и не поддаваться излишней тревожности, чтобы не беспокоить ребенка.