Врач объяснил, как правильно вызвать скорую при инфаркте

Симптомы инфаркта у женщин не отличаются от мужских. Правило пяти минут работает, независимо от пола. Об этом врач-терапевт, медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко сообщил 360.ru.

«Нет, не отличаются. Выраженная боль за грудиной, давящее чувство или жжение. Сильная одышка, холодный пот, страх смерти. В общем, незабываемые ощущения», — сказал он.

Правило пяти минут означает, по словам доктора, что при подозрении на инфаркт нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Этого достаточно для человека без медицинской подготовки.

«Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка», — заявил он.

Кузьменко призвал не экспериментировать с препаратами, даже нитроглицерином. Самолечение может навредить.

«И, в принципе, больше ничего не делать, для обычных людей это самая верная рекомендация. Ну, или если люди чувствуют в себе некие знания в медицине, то можно дать 300 миллиграммов аспирина. <…> Если прямо уверены, что это инфаркт», — сказал врач.

Ранее кардиолог, доцент кафедры общей терапии ИНОПР Пироговского университета Елена Ковалевская назвала неочевидный симптом инфаркта. Чаще всего он проявляется у пожилых, диабетиков и женщин.