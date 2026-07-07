07 июля 2026 05:10 Инсульт больше не ждет пенсии: почему 40-летние попадают в реанимацию все чаще и как этого избежать Невролог Хорошев: инсульт у молодых связан с диабетом, аритмией и стрессом 0 0 0 Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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Инфаркты и инсульты в России больше не называют «болезнями пожилых». За последние годы они «помолодели» примерно на 5–10 лет, и сегодня 40-летний пациент с сосудистой катастрофой уже никого не удивляет. Врачи бьют тревогу: все чаще в реанимацию попадают люди, которые еще вчера казались абсолютно здоровыми. Что изменилось в нашей жизни за последние десятилетия? И почему организм дает сбой так рано?

Цифры, которые заставляют задуматься За последнее десятилетие частота инсультов среди россиян в возрасте 18–45 лет выросла на 23%. Ежегодно в стране регистрируют около 400–450 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Раньше инсульт преимущественно поражал людей старше 60–70 лет, однако сегодня заболевание заметно «помолодело». На возрастную группу 18–44 года теперь приходится от 5% до 14% всех случаев инсульта. Мужчины в целом более подвержены инсультам, чем женщины, и у них заболевание случается на несколько лет раньше. Однако в возрастной группе до 35 лет картина иная: у женщин риск ишемического инсульта оказывается на 44% выше, что связано в первую очередь с беременностью, послеродовым периодом, приемом оральных контрацептивов и особенно при курении.

Фото: РИА «Новости»

Около 45 тысяч инсультов ежегодно случается у россиян моложе 45 лет, и примерно половина из них заканчивается тяжелой инвалидностью. Парадокс в том, что при общем снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний проблема «омоложения» остается острой. За этими цифрами стоят не просто «случайности». Как подчеркивают врачи, инфаркт и инсульт у молодых — это, как правило, итог длительного воздействия неблагоприятных факторов на организм. Секреты омоложения сердечно-сосудистых заболеваний Чтобы понять причины инсультов у молодежи, врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в разговоре с 360.ru предложил начать с азов. Инсульт — это нарушение кровоснабжения, а значит, вопрос упирается в состояние транспортной системы — сердечно-сосудистой — и качества того, что по ней движется, то есть крови.

Во-первых, у нас идет практически эпидемия сахарного диабета. Каждые 10 лет количество людей, которые больны сахарным диабетом, во всем мире удваивается. Причем, чем беднее страна, тем больше в ней число людей, больных диабетом. Павел Хорошев врач-невролог

По словам врача, в странах с высоким расслоением населения большая часть людей вынуждены тратить до 70% доходов на еду, которая зачастую оказывается некачественной — с избытком жиров и быстрых углеводов. Доступность такой пищи ведет к росту диабета, а вслед за ним — к волне инсультов у молодых. При сахарном диабете второго типа клетки теряют чувствительность к инсулину, и глюкоза перестает усваиваться. Ее избыток циркулирует в крови и способствует окислению «плохого» холестерина. Эти процессы, по словам врача, повреждают внутреннюю оболочку сосудов — эндотелий, делая его «липким» и уязвимым.

«А как только эндотелий сосудов изнутри повреждается, тут же на месте повреждений начинает формироваться атеросклеротическая бляшка. В итоге в этом месте сужается просвет сосуда, и прежде гладкий и относительно прямой сосуд на данном участке превращается в езду с трамплинами», — объяснил Хорошев. Бляшка сужает просвет сосуда и превращает ламинарный поток крови в турбулентный, что дополнительно усугубляет картину. Когда просвет сосуда снижается до предела, мозг перестает получать необходимое питание. Но диабет — не единственная причина. Врач выделил и другие факторы, которые работают параллельно и усиливают эффект. В частности, нарушения ритма сердца, которые Хорошев назвал вторым по значимости фактором после неправильного питания.

Фото: РИА «Новости»

«С чем связано увеличение молодых аритмий? Первое — это повышение массы тела, в частности, накопление жира в средостении, то есть в грудной клетке между легкими, где находится сердце и крупнейшие сосуды. Второе — висцеральный жир в брюшной полости, который создает повышенное внутрибрюшное давление, что в свою очередь влияет на работу сердца. Оба эти фактора приводят к нарушениям сердечного ритма», — объяснил Хорошев. Дополнительные риски Еще один фактор — стресс, который приводит к увеличению употребления алкоголя. По словам врача, алкоголь в значительной степени влияет на качество работы сердечно-сосудистой системы человека.

Россияне часто пытаются запить алкоголем стресс и ужас, которые с ним происходит. А как сам алкоголь, так и продукты его переработки — это просто страшный молот, который бьет по центру, где формируется ритм сердца. Дело в том, что алкоголь это один из самых главных факторов, нарушающих ритм сердца. Павел Хорошев

Таким образом, Хорошев выстроил развернутую картину причин: нарушения питания ведут к диабету и повреждению сосудов, избыточный вес провоцирует аритмии, а стресс и алкоголь усугубляют ситуацию. Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в разговоре с 360.ru добавил, что еще одной причиной распространения сердечно-сосудистых заболеваний становятся вирусные и бактериальные заболевания. «В основе сердечно-сосудистой патологии, как правило, лежит эндотелиальная дисфункция, которая, в том числе, возникает на фоне вирусной бактериальной нагрузки. Это наносит существенный вред сердечно-сосудистой системе», — заявил Прокофьев.

Фото: РИА «Новости»

Защитить себя от вирусных и бактериальных инфекций, по словам кардиолога, можно только через здоровый образ жизни — отказ от алкоголя, постоянные занятия спортом, контроль массы тела, холестерина, сахара и артериального давления. Однако в современном обществе, отметил Прокофьев, наблюдаются противоположные тенденции. Курение, алкоголь, гиподинамия, избыточный вес и низкая сексуальная активность — все это создает дополнительное ослабление сердечно-сосудистой системы. Как избежать ранних проблем? Оба эксперта сошлись в одном: большинство факторов риска поддаются контролю. Профилактика возможна на нескольких уровнях, и начинать ее стоит как можно раньше.

Во-первых, привычки. Все привычки формируются в очень юном возрасте. То есть детям уже с начальной школы нужно рассказывать о действительно важных вещах: сколько пить воды, как правильно питаться, к чему приводят нарушения питания, как человек будет выглядеть в одном случае, и как в другом. Павел Хорошев

Формирование здоровых привычек с детства невролог назвал фундаментом, который работает десятилетиями. Второй уровень профилактики — физическая активность. Врачи отметили необходимость формирования обязательной роли спорта в жизни каждого человека.

«Защитить себя можно только путем ведения здорового образа жизни полного отказа от алкоголя, ведя здоровый образ жизни. Это постоянные занятие спортом, контроль избыточного массы тела, холестерина и сахара, контроль артериального давления. Все это в комплексе даст возможность защититься от инфаркта и инсульта», — подчеркнул Прокофьев.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Третий уровень — врачебный контроль и оценка суммарного риска. По словам Прокофьева, самое важное — оценить свой риск сердечно-сосудистых катастроф, учитывая анамнез, наследственность, вредные привычки, индекс массы тела и артериальное давление. Четвертый уровень — управление стрессом. Нужно вырабатывать методы борьбы со стрессом как дополнительные практики, облегчающие нагрузку на нервную систему. Быт определяет и здравие Инфаркты и инсульты «помолодели» — и за этой фразой стоят не цифры из отчетов, а судьбы людей, которые могли бы прожить еще не один десяток лет. Сегодняшний 40-летний пациент с инфарктом — это не аномалия, а закономерный итог того, как мы живем, едим и справляемся со стрессом.

Фото: Ahmed Adnan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Врачи назвали причины, и пугает в них не новизна, а банальность: дешевая еда, сидячий образ жизни, алкоголь как способ успокоиться, игнорирование симптомов. Все это десятилетиями накапливалось — и теперь дало о себе знать на 10 лет раньше, чем у предыдущего поколения. Изменить ситуацию может каждый — но для этого придется пересмотреть то, что многие считают нормой. Начать пить воду вместо сладких напитков, найти время для движения, показаться врачу не когда «прижало», а для профилактики. Болезнь действительно помолодела. И теперь вопрос уже не в том, коснется ли она нас, а в том — успеем ли мы что-то изменить, пока она еще не постучалась в дверь.