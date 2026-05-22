Кардиолог Ковалевская предупредила, что икота может быть признаком инфаркта

Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме. Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв (n. phrenicus), который иннервирует диафрагму. Результат — неконтролируемый спазм диафрагмы (икота) и иррадиация боли в эпигастрий («под ложечку»).

По данным ученых, около 5–8% инфарктов нижней стенки манифестируют с абдоминальных симптомов (боль в животе, тошнота, икота). У пожилых, диабетиков и женщин этот процент выше (до 15–20%).