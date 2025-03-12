Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак

Врач Гинзбург: не стоит есть на завтрак бутерброды и каши быстрого приготовления

Некоторые полезные на первый взгляд варианты завтрака в действительности оказываются не такими уж и здоровыми. По утрам лучше исключить из рациона каши быстрого приготовления, сухие завтраки, бутерброды и не пить черный кофе натощак, рассказал «Газете.ru» врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Он пояснил, что в составе каш быстрого приготовления часто на первом месте стоит сахар, как и у сухих завтраков.

«Бутерброды часто делают с колбасой, но это переработанное мясо, которое тоже не является продуктом здорового рациона. Кроме того, в такие продукты часто добавляют трансжиры, которые вызывают ряд патологий», — пояснил специалист.

Гинзбург предупредил, что употребление черного кофе натощак может привести к изжоге и даже гастриту. В любом случае его желательно пить с молоком, чтобы он мягче действовал на желудок.

Врач рекомендовал начинать день со стакана воды, а на работу брать с собой заранее приготовленный завтрак. Это могут быть, к примеру, овощи, яйца, гранола с йогуртом.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что овсянка с фруктами на завтрак может привести к резкому скачку уровня сахара в крови.