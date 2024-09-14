Кардиолог развеял одно из заблуждений о пользе красного вина

Антиоксиданты в красном вине способны укреплять сердце, но люди переоценили пользу этого напитка. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила РИА «Новости» , что ежедневные возлияния не являются профилактикой болезней.

Она подтвердила, что красное вино полезней белого, потому что содержит в восемь раз больше антиоксидантных свойств. Однако, по словам Маршинцевой, это не означает, что оно способно предотвращать заболевания сердца и сосудов.

«Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде… Приняв 100-200 миллилитров красного вина, вряд ли будет какое-то пагубное влияние на сердце, однако процент пользы тоже небольшой», — сказала она.

Идею о пользе вина продвигали в том числе специалисты Университета Айовы. Ученые выяснили, что сочетание этого напитка с сыром способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.