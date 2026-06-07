Врач рассказал, сколько шагов нужно делать в день

Для поддержания здоровья человеку хватит 7,5 тысячи шагов в день, при этом важнее окажется не само количество, а темп ходьбы. Об этом рассказала врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова РИА «Новости» .

Смирнова напомнила, что норма в 10 тысяч шагов появилась как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Тогда компания выпустила шагомер Manpo-kei, название которого переводится как измеритель 10 тысяч шагов.

«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — отметила врач.

Специалист пояснила, что вместо погони за круглой цифрой лучше выбирать регулярные прогулки в быстром темпе. По ее словам, для сердца и сосудов хватит 30-40 минут такой активности пять раз в неделю.

Ранее врачи отмечали, что заменой обычному движению может стать скандинавская ходьба. Она считается одним из наиболее щадящих видов физической активности. При этом задействует мышцы верхней части тела, тренирует выносливость и не создает ударной нагрузки на суставы, как бег или интенсивные тренировки.