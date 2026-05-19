Врач Мегей отметил, что скандинавская ходьба тренирует выносливость без перегрузки сердечно-сосудистой системы

Скандинавская ходьба — это вид физической активности, который часто недооценивают, но он имеет множество преимуществ перед другими видами нагрузки. Этот метод ходьбы позволяет задействовать не только ноги, но и руки, плечи и спину, при этом не создавая излишней нагрузки на суставы, написало «Здоровье Mail» .

В отличие от обычной ходьбы, где основная нагрузка приходится на мышцы ног, в скандинавской ходьбе активно работают плечевой пояс, руки, мышцы спины и глубокие мышцы корпуса. Это позволяет распределить нагрузку более равномерно и сделать двигательную активность более физиологически полноценной.

По словам физического терапевта клиники ранней реабилитации «Три сестры» Павла Мегея, скандинавская ходьба является эффективным вариантом аэробной нагрузки для людей, которым противопоказаны более интенсивные виды активности. Она позволяет тренировать выносливость без перегрузки сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Дополнительное вовлечение мышц верхней половины тела усиливает метаболический ответ организма, что делает этот вид нагрузки полезным при программах снижения веса и улучшения общей физической формы. При регулярных занятиях постепенно повышается общая выносливость и адаптационные возможности организма.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями скандинавская ходьба также может быть полезна, так как улучшает кровообращение и снижает застой крови в периферических отделах.

При проблемах с суставами и позвоночником скандинавская ходьба уменьшает осевую нагрузку на суставы нижних конечностей и позвоночник, что делает ее полезной при дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, а также при хронических болевых синдромах.